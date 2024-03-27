Мудрик забил юбилейный гол «англичан» в сборной Украины

Мяч, забитый Михаилом Мудриком в матче с Исландией (2:1), стал 30-м для игроков из английских клубов за сборную Украины. 15 раз «англичане» отличились в чемпионатах Европы, 6 – в товарищеских поединках, 5 – в Лиге наций и 4 в чемпионатах мира. Посильный вклад в юбилей внесли 9 футболистов.

При этом чаще других поражали ворота соперников Андрей Ярмоленко – 10 голов, Александр Зинченко 8 и Андрей Шевченко – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы за сборную Украины игроков из английских клубов

Гол Дата Ранг Игрок Клуб Соперник Минута Счет 1-й 17.04.2002 ТМ Сергей РЕБРОВ Тоттенхэм Грузия 17' (1:0) 2:1 (д) 5-й 13.10.2007 ЧЕо Андрей ШЕВЧЕНКО Челси Шотландия 24' (1:2) 1:3 (г) 10-й 09.09.2018 ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Словакия 80' (1:0) 1:0 (д) 15-й 03.09.2020 ЛН Александр ЗИНЧЕНКО Ман. Сити Швейцария 69' (2:1) 2:1 (д) 20-й 17.06.2021 ЧЕф Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Сев. Македония 29' (1:0) 2:1 (н) 25-й 01.06.2022 ЧМ Андрей ЯРМОЛЕНКО Вест Хэм Шотландия 33' (1:0) 3:1 (г) 30-й 26.03.2024 ЧЕо Михаил МУДРИК Челси Исландия 84' (2:1) 2:1 (д)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.