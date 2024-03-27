Мудрик забил юбилейный гол «англичан» в сборной Украины
Игроки из английских клубов забили 30-й мяч за сборную Украины
Мяч, забитый Михаилом Мудриком в матче с Исландией (2:1), стал 30-м для игроков из английских клубов за сборную Украины. 15 раз «англичане» отличились в чемпионатах Европы, 6 – в товарищеских поединках, 5 – в Лиге наций и 4 в чемпионатах мира. Посильный вклад в юбилей внесли 9 футболистов.
При этом чаще других поражали ворота соперников Андрей Ярмоленко – 10 голов, Александр Зинченко 8 и Андрей Шевченко – 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные голы за сборную Украины игроков из английских клубов
|
Гол
|
Дата
|
Ранг
|
Игрок
|
Клуб
|
Соперник
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
17.04.2002
|
ТМ
|
Сергей РЕБРОВ
|
Тоттенхэм
|
Грузия
|
17' (1:0)
|
2:1 (д)
|
5-й
|
13.10.2007
|
ЧЕо
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Челси
|
Шотландия
|
24' (1:2)
|
1:3 (г)
|
10-й
|
09.09.2018
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
Словакия
|
80' (1:0)
|
1:0 (д)
|
15-й
|
03.09.2020
|
ЛН
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
Ман. Сити
|
Швейцария
|
69' (2:1)
|
2:1 (д)
|
20-й
|
17.06.2021
|
ЧЕф
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
Сев. Македония
|
29' (1:0)
|
2:1 (н)
|
25-й
|
01.06.2022
|
ЧМ
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
Вест Хэм
|
Шотландия
|
33' (1:0)
|
3:1 (г)
|
30-й
|
26.03.2024
|
ЧЕо
|
Михаил МУДРИК
|
Челси
|
Исландия
|
84' (2:1)
|
2:1 (д)
ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.
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