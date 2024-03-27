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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:35 | Обновлено 27 марта 2024, 11:40
311
0

Мудрик забил юбилейный гол «англичан» в сборной Украины

Игроки из английских клубов забили 30-й мяч за сборную Украины

27 марта 2024, 11:35 | Обновлено 27 марта 2024, 11:40
311
0
Мудрик забил юбилейный гол «англичан» в сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Мяч, забитый Михаилом Мудриком в матче с Исландией (2:1), стал 30-м для игроков из английских клубов за сборную Украины. 15 раз «англичане» отличились в чемпионатах Европы, 6 – в товарищеских поединках, 5 – в Лиге наций и 4 в чемпионатах мира. Посильный вклад в юбилей внесли 9 футболистов.

При этом чаще других поражали ворота соперников Андрей Ярмоленко – 10 голов, Александр Зинченко 8 и Андрей Шевченко – 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные голы за сборную Украины игроков из английских клубов

Гол

Дата

Ранг

Игрок

Клуб

Соперник

Минута

Счет

1-й

17.04.2002

ТМ

Сергей РЕБРОВ

Тоттенхэм

Грузия

17' (1:0)

2:1 (д)

5-й

13.10.2007

ЧЕо

Андрей ШЕВЧЕНКО

Челси

Шотландия

24' (1:2)

1:3 (г)

10-й

09.09.2018

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Словакия

80' (1:0)

1:0 (д)

15-й

03.09.2020

ЛН

Александр ЗИНЧЕНКО

Ман. Сити

Швейцария

69' (2:1)

2:1 (д)

20-й

17.06.2021

ЧЕф

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Сев. Македония

29' (1:0)

2:1 (н)

25-й

01.06.2022

ЧМ

Андрей ЯРМОЛЕНКО

Вест Хэм

Шотландия

33' (1:0)

3:1 (г)

30-й

26.03.2024

ЧЕо

Михаил МУДРИК

Челси

Исландия

84' (2:1)

2:1 (д)

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций; ТМ - товарищеский матч.

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цифры и факты Михаил Мудрик Исландия - Украина сборная Украины по футболу
Источник Sport.ua
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