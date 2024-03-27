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  4. Максим ТАЛОВЕРОВ: «Надеемся на самую главную победу в ближайшее время»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:45 |
194
0

Максим ТАЛОВЕРОВ: «Надеемся на самую главную победу в ближайшее время»

Защитник сборной Украины поделился эмоциями после победы над Исландией

27 марта 2024, 11:45 |
194
0
Максим ТАЛОВЕРОВ: «Надеемся на самую главную победу в ближайшее время»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Максим Таловеров

Защитник сборной Украины и австрийского ЛАСК Максим Таловеров поделился эмоциями после победы над национальной командой Исландии (2:1), обеспечившей «сине-желтым» право участия на Евро-2024:

«Никакие слова не могут описать радость нашей страны. Спасибо всем за поддержку и надеемся на самую главную победу в ближайшее время. Вместе мы – сила!»

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия Максим Таловеров
Источник Instagram
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