Вчера, 26 марта 2024 года, состоялся финальный матч плей-офф отбора к Евро-2024 между национальными сборными Украины и Исландии. Победу со счетом 2:1 одержали номинальные хозяева поля.

Из-за войны, которую начала россия на территории Украины, «сине-желтые» играли домашний для себя матч в Польше, на стадионе «Тарчински Арена» (Вроцлав).

После финального свистка многие украинские болельщики выбежали на поле, чтобы сфотографироваться со звездными соотечественниками. Одного из таких фанатов схватила польская полиция, что очень не понравилось капитану сборной Украины Александру Зинченко.

Он долго требовал правоохранителей отпустить фана, но чем закончилась эта история – неизвестно.

ВИДЕО. Зинченко после матча «спасал» фаната от польской полиции