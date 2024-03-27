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  4. «Даже не двигался»: Мбаппе раскритиковали за игру в составе сборной
Франция
27 марта 2024, 11:29 |
171
0

«Даже не двигался»: Мбаппе раскритиковали за игру в составе сборной

Видимо, мысли форварда заняты чем-то другим

27 марта 2024, 11:29 |
171
0
«Даже не двигался»: Мбаппе раскритиковали за игру в составе сборной
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе подвергся жесткой критике за последние матчи в составе национальной сборной.

В товарищеских поединках французы проиграли Германии (0:2) и обыграли Чили (3:2), а звездный нападающий отметился лишь одной голевой передачей. Видимо, голова занята чем-то другим…

«В сборной Франции не бывает так, чтобы он не был мотивирован две игры подряд. Физически он на поле, но проводит матчи как привидение. Это ненормально, даже стыдно, он так не может. Если Килиан и приезжает в сборную Франции, то именно для того, чтобы играть. Он не имеет права быть призраком, это не он. Он капитан, он должен хорошо выступать. А в этих матчах он был плох. Мне это совсем не нравится. Он даже не двигался. Его пресс-конференции были превосходны, а выступления – паршивыми», – отметил журналист RMC Sport Даниэль Риоло.

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Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу товарищеские матчи
Источник RMC Sport
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