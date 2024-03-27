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  4. Иван ПЕТРЯК: «Оркостан, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро»
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:25 |
798
0

Иван ПЕТРЯК: «Оркостан, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро»

Вингер «Полесья» обратился к представителям страны-террориста

27 марта 2024, 11:25 |
798
0
Иван ПЕТРЯК: «Оркостан, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро»
ФК Полесье. Иван Петряк

Вингер житомирского «Полесья» Иван Петряк обратился к жителям россии после победы сборной Украины над национальной командой Исландии (2:1) в решающем матче за выход на Евро-2024:

«Оркостан, страна п*******в, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро. Потом путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам будет повод бухнуть, все остальные схавают, future».

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.

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Иван Петряк сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия
Источник Instagram
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