Вингер житомирского «Полесья» Иван Петряк обратился к жителям россии после победы сборной Украины над национальной командой Исландии (2:1) в решающем матче за выход на Евро-2024:

«Оркостан, страна п*******в, посмотрите через VPN, как Украина играет на Евро. Потом путин скажет, что РАБзия в финале Евро обыграла Бразилию. Алкашам будет повод бухнуть, все остальные схавают, future».

Напомним, на групповом этапе чемпионата Европы в июне 2024 года сборная Украины сыграет против национальных команд Бельгии, Словакии и Румынии.