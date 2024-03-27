«Мне стыдно»: тренер сборной Испании – о свисте в адрес Мораты

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал фанатов, которые освистали нападающего Альваро Морату в товарищеском матче с Бразилией (3:3).

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Мората, который сейчас выступает за «Атлетико», ранее играл в составе «Реала».

«У меня болит душа, когда в моей стране освистывают игрока сборной. Мне стыдно. Это большой стадион, да, но как испанцу мне стыдно. И все же большинство поддержало сборную Испании. Во время матчей сборной мы должны оставлять в стороне цвета клубов. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему», — цитирует де ла Фуэнте издание Marca.

Напомним, сборная Испании пробилась на чемпионат Европы, где попала в группу В вместе с Италией, Хорватией и Албанией.