Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Мне стыдно»: тренер сборной Испании – о свисте в адрес Мораты
Испания
27 марта 2024, 10:43 |
738
0

«Мне стыдно»: тренер сборной Испании – о свисте в адрес Мораты

Матч с Бразилией прошел на «Сантьяго Бернабеу», а форвард выступает за «Атлетико»

27 марта 2024, 10:43 |
738
0
«Мне стыдно»: тренер сборной Испании – о свисте в адрес Мораты
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Мората

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал фанатов, которые освистали нападающего Альваро Морату в товарищеском матче с Бразилией (3:3).

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Мората, который сейчас выступает за «Атлетико», ранее играл в составе «Реала».

«У меня болит душа, когда в моей стране освистывают игрока сборной. Мне стыдно. Это большой стадион, да, но как испанцу мне стыдно. И все же большинство поддержало сборную Испании. Во время матчей сборной мы должны оставлять в стороне цвета клубов. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему», — цитирует де ла Фуэнте издание Marca.

Напомним, сборная Испании пробилась на чемпионат Европы, где попала в группу В вместе с Италией, Хорватией и Албанией.

По теме:
ВИДЕО. Зинченко после матча «спасал» фаната от польской полиции
Испания – Бразилия – 3:3. Триллер в Мадриде, ляп кипера. Видео голов, обзор
Испания – Бразилия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Альваро Мората сборная Испании по футболу Испания - Бразилия болельщики
Источник Marca
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
Футбол | 27 марта 2024, 08:51 4
ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола
ФОТО. «Супергерой». Как Мудрик и Судаков праздновали после победного гола

Украина победила Исландию и вышла на Евро-2024

Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Футбол | 26 марта 2024, 16:30 85
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024

Осталось сделать последний шаг к мечте

Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Футбол | 27.03.2024, 10:03
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
Букмекеры оценили шансы Украины на выход из группы и победу на Евро-2024
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Футбол | 26.03.2024, 22:33
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
Футбол | 27.03.2024, 05:00
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
ВИДЕО. Реакция Реброва на выход сборной Украины на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
26.03.2024, 07:30 7
Теннис
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
Украина – Исландия – 2:1. Путевка на Евро-2024! Видео голов и обзор
27.03.2024, 00:10 2
Футбол
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
ВИДЕО. Мудрик точным ударом вывел Украину вперед на 84-й минуте
26.03.2024, 23:29 8
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 28
Футбол
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
Поедем на четвертый Евро подряд. Украина переиграла Исландию
26.03.2024, 23:38 245
Футбол
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
26.03.2024, 10:05
Футбол
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
Украина U-19 разгромила Швейцарию U-19 и вышла на чемпионат Европы!
26.03.2024, 16:59 30
Футбол
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
Не Мудрик. Кто получил самую высокую оценку за матч Украина – Исландия?
27.03.2024, 01:09 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем