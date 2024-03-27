«Мне стыдно»: тренер сборной Испании – о свисте в адрес Мораты
Матч с Бразилией прошел на «Сантьяго Бернабеу», а форвард выступает за «Атлетико»
Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте раскритиковал фанатов, которые освистали нападающего Альваро Морату в товарищеском матче с Бразилией (3:3).
Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Мората, который сейчас выступает за «Атлетико», ранее играл в составе «Реала».
«У меня болит душа, когда в моей стране освистывают игрока сборной. Мне стыдно. Это большой стадион, да, но как испанцу мне стыдно. И все же большинство поддержало сборную Испании. Во время матчей сборной мы должны оставлять в стороне цвета клубов. Посмотрим, сможем ли мы решить эту проблему», — цитирует де ла Фуэнте издание Marca.
Напомним, сборная Испании пробилась на чемпионат Европы, где попала в группу В вместе с Италией, Хорватией и Албанией.
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