Другие новости27 марта 2024, 11:00 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
27 марта 2024, 11:00 |
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В среду, 27 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:45 Лион (Ж) – Бенфика (Ж)
22:00 Челси (Ж) – Аякс (Ж)
КИБЕРСПОРТ (LOL)
11:00 Frank Esports – Beyond Gaming
13:00 Top Esports – Ninjas in Pyjamas
19:00 NNO Prime – SK Gaming Prime
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