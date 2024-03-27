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27 марта 2024, 11:00 |
82
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

27 марта 2024, 11:00 |
82
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 27 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Лион (Ж) – Бенфика (Ж)

Ggbet 1.10 – 8.70 – 17.50

22:00 Челси (Ж) – Аякс (Ж)

Ggbet 1.21 – 6.30 – 10.50

КИБЕРСПОРТ (LOL)

11:00 Frank Esports – Beyond Gaming

Ggbet 1.68 – 2.11

13:00 Top Esports – Ninjas in Pyjamas

Ggbet 1.32 – 3.26

19:00 NNO Prime – SK Gaming Prime

Ggbet 2.60 – 1.47

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Источник Sport.ua
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