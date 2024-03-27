СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 27 марта

В среду, 27 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:45 Лион (Ж) – Бенфика (Ж)

1.10 – 8.70 – 17.50

22:00 Челси (Ж) – Аякс (Ж)

1.21 – 6.30 – 10.50

КИБЕРСПОРТ (LOL)

11:00 Frank Esports – Beyond Gaming

1.68 – 2.11

13:00 Top Esports – Ninjas in Pyjamas

1.32 – 3.26

19:00 NNO Prime – SK Gaming Prime

2.60 – 1.47