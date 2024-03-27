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  4. «Для наших воинов и всей Украины»: Бражко – о победе над Исландией
Сборная УКРАИНЫ
27 марта 2024, 10:04 |
276
1

«Для наших воинов и всей Украины»: Бражко – о победе над Исландией

«Желто-синие» вышли в финальный турнир Евро-2024

27 марта 2024, 10:04 |
276
1
«Для наших воинов и всей Украины»: Бражко – о победе над Исландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Бражко

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко коротко прокомментировал важнейшую победу над Исландией (2:1), которая вывела «желто-синих» в финальный турнир Евро-2024.

«Эта победа для Украины, наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется поскорее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина», – написал Бражко на своей странице в Instagram.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины выступит в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией. С последними «желто-синие» начнут свое выступление на турнире 17 июня.

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Владимир Бражко сборная Украины по футболу Евро-2024
Источник Instagram
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Alekzo_kh
Дуже 2 гарні гри від опорника . Це рішення Реброва виявилось дуже правильним . 
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