«Для наших воинов и всей Украины»: Бражко – о победе над Исландией

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко коротко прокомментировал важнейшую победу над Исландией (2:1), которая вывела «желто-синих» в финальный турнир Евро-2024.

«Эта победа для Украины, наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется поскорее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина», – написал Бражко на своей странице в Instagram.

Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины выступит в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией. С последними «желто-синие» начнут свое выступление на турнире 17 июня.