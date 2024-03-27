«Для наших воинов и всей Украины»: Бражко – о победе над Исландией
«Желто-синие» вышли в финальный турнир Евро-2024
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко коротко прокомментировал важнейшую победу над Исландией (2:1), которая вывела «желто-синих» в финальный турнир Евро-2024.
«Эта победа для Украины, наших воинов, для всех украинцев. Нет слов, чтобы описать все, спасибо за поддержку и очень хочется поскорее вернуться на родные и полные трибуны. Спасибо, Украина», – написал Бражко на своей странице в Instagram.
Напомним, что на Евро-2024 сборная Украины выступит в одной группе с Бельгией, Словакией и Румынией. С последними «желто-синие» начнут свое выступление на турнире 17 июня.
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