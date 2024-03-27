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Чемпионат Европы
27 марта 2024, 11:00 | Обновлено 27 марта 2024, 11:01
1817
1

Как Украина играла с будущими соперниками на Евро-2024? Статистика матчей

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии

27 марта 2024, 11:00 | Обновлено 27 марта 2024, 11:01
1817
1
Как Украина играла с будущими соперниками на Евро-2024? Статистика матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Украины

26 марта сборная Украины по футболу одержала волевую победу в финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) и квалифицировалась на континентальное первенство.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.

Чаще всего сборная Украины играла со сборной Словакии – 8 матчей. Преимущество на стороне украинцев – 3 победы, у словаков – 2 триумфа и еще три матча завершились вничью. Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках группового этапа Лиги наций и тогда сине-желтые на выезде проиграли 1:4.

С Румынией украинская команда играла пять раз – все эти матчи были товарищескими. Украинская команда выиграла дважды, румыны – трижды. Последний раз сборные Украины и Румынии играли еще в 2016 году и тогда украинская команда в Турине победила 4:3.

Отметим, что сборная Украины и Бельгии не сыграла ни одного очного матча и встретится впервые.

Календарь матчей:

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»
Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»
Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»
Украина – Бельгия

История противостояний со Словакией:

  • 2002 год. Словакия – Украина – 1:1 (товарищеский матч)
  • 2004 год. Украина – Словакия – 1:1 (товарищеский матч)
  • 2009 год. Словакия – Украина – 2:3 (товарищеский турнир в Кипре)
  • 2014 год. Украина – Словакия – 0:1 (отбор на Евро-2016)
  • 2015 год. Словакия – Украина – 0:0 (отбор на Евро-2016)
  • 2017 год. Украина – Словакия – 2:1 (товарищеский матч)
  • 2018 год. Украина – Словакия – 1:0 (Лига наций 2018/19)
  • 2019 год. Словакия – Украина – 4:1 (Лига наций 2018/19)

История противостояний с Румынией:

  • 2002 год. Румыния – Украина – 4:1 (товарищеский матч)
  • 2003 год. Украина – Румыния – 0:2 (товарищеский матч)
  • 2010 год. Украина – Румыния – 3:2 (товарищеский матч)
  • 2011 год. Румыния – Украина – 2:3 (по пен) (общительный матч)
  • 2016 год. Украина – Румыния – 3:4 (товарищеский матч)

История противостояний с Бельгией – отсутствует.

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Источник Sport.ua
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GloryUkraine
Виправте результат останнього матчу. 4:3, на користь України. В тексті результат правильний, а в таблиці помилка.
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