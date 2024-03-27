Как Украина играла с будущими соперниками на Евро-2024? Статистика матчей
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии
26 марта сборная Украины по футболу одержала волевую победу в финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) и квалифицировалась на континентальное первенство.
Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.
Чаще всего сборная Украины играла со сборной Словакии – 8 матчей. Преимущество на стороне украинцев – 3 победы, у словаков – 2 триумфа и еще три матча завершились вничью. Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках группового этапа Лиги наций и тогда сине-желтые на выезде проиграли 1:4.
С Румынией украинская команда играла пять раз – все эти матчи были товарищескими. Украинская команда выиграла дважды, румыны – трижды. Последний раз сборные Украины и Румынии играли еще в 2016 году и тогда украинская команда в Турине победила 4:3.
Отметим, что сборная Украины и Бельгии не сыграла ни одного очного матча и встретится впервые.
Календарь матчей:
17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»
Румыния – Украина
21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»
Словакия – Украина
26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»
Украина – Бельгия
История противостояний со Словакией:
- 2002 год. Словакия – Украина – 1:1 (товарищеский матч)
- 2004 год. Украина – Словакия – 1:1 (товарищеский матч)
- 2009 год. Словакия – Украина – 2:3 (товарищеский турнир в Кипре)
- 2014 год. Украина – Словакия – 0:1 (отбор на Евро-2016)
- 2015 год. Словакия – Украина – 0:0 (отбор на Евро-2016)
- 2017 год. Украина – Словакия – 2:1 (товарищеский матч)
- 2018 год. Украина – Словакия – 1:0 (Лига наций 2018/19)
- 2019 год. Словакия – Украина – 4:1 (Лига наций 2018/19)
История противостояний с Румынией:
- 2002 год. Румыния – Украина – 4:1 (товарищеский матч)
- 2003 год. Украина – Румыния – 0:2 (товарищеский матч)
- 2010 год. Украина – Румыния – 3:2 (товарищеский матч)
- 2011 год. Румыния – Украина – 2:3 (по пен) (общительный матч)
- 2016 год. Украина – Румыния – 3:4 (товарищеский матч)
История противостояний с Бельгией – отсутствует.
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