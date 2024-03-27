Как Украина играла с будущими соперниками на Евро-2024? Статистика матчей

26 марта сборная Украины по футболу одержала волевую победу в финальном матче отбора на Евро-2024 против Исландии (2:1) и квалифицировалась на континентальное первенство.

Сборная Украины на Евро-2024 сыграет в группе E со сборными Бельгии, Румынии и Словакии.

Чаще всего сборная Украины играла со сборной Словакии – 8 матчей. Преимущество на стороне украинцев – 3 победы, у словаков – 2 триумфа и еще три матча завершились вничью. Последний раз команды встречались в 2018 году в рамках группового этапа Лиги наций и тогда сине-желтые на выезде проиграли 1:4.

С Румынией украинская команда играла пять раз – все эти матчи были товарищескими. Украинская команда выиграла дважды, румыны – трижды. Последний раз сборные Украины и Румынии играли еще в 2016 году и тогда украинская команда в Турине победила 4:3.

Отметим, что сборная Украины и Бельгии не сыграла ни одного очного матча и встретится впервые.

Календарь матчей:

17 июня, Мюнхен, «Альянц-Арена»

Румыния – Украина

21 июня, Дюссельдорф, «Меркур Шпиль-Арена»

Словакия – Украина

26 июня, Штутгарт, «Мерседес-Бенц Арена»

Украина – Бельгия

История противостояний со Словакией:

2002 год. Словакия – Украина – 1:1 (товарищеский матч)

2004 год. Украина – Словакия – 1:1 (товарищеский матч)

2009 год. Словакия – Украина – 2:3 (товарищеский турнир в Кипре)

2014 год. Украина – Словакия – 0:1 (отбор на Евро-2016)

2015 год. Словакия – Украина – 0:0 (отбор на Евро-2016)

2017 год. Украина – Словакия – 2:1 (товарищеский матч)

2018 год. Украина – Словакия – 1:0 (Лига наций 2018/19)

2019 год. Словакия – Украина – 4:1 (Лига наций 2018/19)

История противостояний с Румынией:

2002 год. Румыния – Украина – 4:1 (товарищеский матч)

2003 год. Украина – Румыния – 0:2 (товарищеский матч)

2010 год. Украина – Румыния – 3:2 (товарищеский матч)

2011 год. Румыния – Украина – 2:3 (по пен) (общительный матч)

2016 год. Украина – Румыния – 3:4 (товарищеский матч)

История противостояний с Бельгией – отсутствует.