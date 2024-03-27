ВИДЕО. Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024

Сборная Грузии в драматическом противостоянии обыграла Грецию в серии пенальти (основное время – 0:0) и впервые в истории вышла в финальный турнир чемпионата Европы.

Эмоции в грузинской раздевалке зашкаливали. В частности, лидер команды, полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, продемонстрировал, что за время выступления в Италии не забыл, как танцевать лезгинку, и на радостях продемонстрировал свои умения.

Отметим, что в Германии грузины сыграют в группе F, где их соперниками станут Чехия, Турция и Португалия.