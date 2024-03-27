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  4. ВИДЕО. Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024
Чемпионат Европы
27 марта 2024, 08:39 |
838
0

ВИДЕО. Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024

Это будет первое участие для сборной на континентальном первенстве

27 марта 2024, 08:39 |
838
0
ВИДЕО. Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Сборная Грузии в драматическом противостоянии обыграла Грецию в серии пенальти (основное время – 0:0) и впервые в истории вышла в финальный турнир чемпионата Европы.

Эмоции в грузинской раздевалке зашкаливали. В частности, лидер команды, полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, продемонстрировал, что за время выступления в Италии не забыл, как танцевать лезгинку, и на радостях продемонстрировал свои умения.

Отметим, что в Германии грузины сыграют в группе F, где их соперниками станут Чехия, Турция и Португалия.

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Хвича Кварацхелия сборная Грузии по футболу Евро-2024
Источник Sport.ua
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