Чемпионат Европы27 марта 2024, 08:39 |
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ВИДЕО. Хвича станцевал лезгинку после выхода Грузии на Евро-2024
Это будет первое участие для сборной на континентальном первенстве
27 марта 2024, 08:39 |
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Сборная Грузии в драматическом противостоянии обыграла Грецию в серии пенальти (основное время – 0:0) и впервые в истории вышла в финальный турнир чемпионата Европы.
Эмоции в грузинской раздевалке зашкаливали. В частности, лидер команды, полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия, продемонстрировал, что за время выступления в Италии не забыл, как танцевать лезгинку, и на радостях продемонстрировал свои умения.
Отметим, что в Германии грузины сыграют в группе F, где их соперниками станут Чехия, Турция и Португалия.
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