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Испания
27 марта 2024, 07:29 |
199
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Испанская Осасуна останется без главного тренера

Ягоба Аррасате возглавлял «Осасуну» с 2019 года

27 марта 2024, 07:29 |
199
0
Испанская Осасуна останется без главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ягоба Аррасате

Середняк испанской Ла Лиги «Осасуна» после завершения сезона-2023/2024 останется без главного тренера.

45-летний Ягоба Аррасате сообщил, что покинет свой пост после шести лет пребывания во главе команды. Возглавив памплонцев в 2018-м, специалист вывел в следующем году «Осасуну» из Сегунды в Ла Лигу, а в 2023-м памплонцы впервые за 17 лет сыграли в еврокубках – квалификации Лиги конференций.

В общей сложности под руководством Аррасате команда провела 248 официальных матчей, в которых одержала 102 победы. На данный момент «Осасуна» идет 12-й в турнирной таблице, отставая от зоны еврокубков на шесть очков.

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Источник Football Espana
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