ЦЫГАНКОВ: «Не заходил после игры в раздевалку, я проходил допинг-тест»

Хавбек сборной Украины Виктор Цыганков поделился эмоциями после победного матча против Исландии (2:1).

«Не заходил после игры в раздевалку, потому что проходил допинг-тест. Слышал, что все радуются. Рад за всю страну, за людей. Прежде всего хочу сказать, ребята, что на фронте – эта победа для вас. Если бы не вы, этого бы не было. Эта победа для нашего народа и для наших бойцов. Очень рад, что все так произошло.

Еще раз говорю, эта победа для нашей страны, нашего народа, наших воинов. Герои не мы, герои – вы, и если бы не вы, то мы бы не могли даже сегодня играть. Ребята, это все для вас. Слава Украине», – сказал Цыганков.

Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.