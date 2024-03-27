Шевченко обратился к игрокам сборной Украины. Что сказал президент УАФ?
Легенда украинского футбола поздравил сборную с выходом на Евро-2024
Президент УАФ Андрей Шевченко после победного матча против Исландии (2:1) обратился к игрокам сборной Украины в раздевалке.
«Все очень ждали этого момента. Я знаю, что все в вас верят. Я получил тысячу сообщений поддержки от людей, в том числе от тех, которые сейчас на первой линии защищают нашу страну. Вы дали им небольшой кусочек счастья. Поэтому я очень благодарю вас за это. Вы молодцы», – сказал Шевченко.
Сборная Украины вышла на Евро-2024, где сыграет в группе Е со сборными Бельгии, Словакии и Румынии.
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