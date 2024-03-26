Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков
Виктор сравнял счет в матче с Исландией
26 марта проходит финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встречаются сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Виктор Цыганков, который восстановился от травмы колена и вышел в старте, сравнял счет в матче на 54-й минуте. Для Виктора этот гол стал 12-м за национальную команду, по этому показателю он догнал Сергея Назаренко. Больше только у шести футболистов.
Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:
- Андрей Шевченко (48)
- Андрей Ярмоленко (46)
- Евгений Коноплянка (21)
- Сергей Ребров (15)
- Роман Яремчук (14)
- Олег Гусев (13)
- Виктор Цыганков (12)
- Сергей Назаренко (12)
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