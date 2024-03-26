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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 23:25 |
1240
0

Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков

Виктор сравнял счет в матче с Исландией

26 марта 2024, 23:25 |
1240
0
Цыганков забил 12-й гол за сборную Украины. Больше только у шести игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

26 марта проходит финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встречаются сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Виктор Цыганков, который восстановился от травмы колена и вышел в старте, сравнял счет в матче на 54-й минуте. Для Виктора этот гол стал 12-м за национальную команду, по этому показателю он догнал Сергея Назаренко. Больше только у шести футболистов.

Лучшие бомбардиры в истории сборной Украины:

  1. Андрей Шевченко (48)
  2. Андрей Ярмоленко (46)
  3. Евгений Коноплянка (21)
  4. Сергей Ребров (15)
  5. Роман Яремчук (14)
  6. Олег Гусев (13)
  7. Виктор Цыганков (12)
  8. Сергей Назаренко (12)
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Источник Sport.ua
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