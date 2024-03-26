26 марта проходит финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встречаются сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Перед началом поединка украинский комментатор Вадим Шевякин в прямом эфире предматчевой студии Украина – Исландия на MEGOGO сделал предложение своей девушке Марине Машкиной, которая ответила да.

ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке