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  4. ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 22:33 |
4609
5

ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке

Произошло это перед началом матча Украина – Исландия

26 марта 2024, 22:33 |
4609
5
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
УАФ

26 марта проходит финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встречаются сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Перед началом поединка украинский комментатор Вадим Шевякин в прямом эфире предматчевой студии Украина – Исландия на MEGOGO сделал предложение своей девушке Марине Машкиной, которая ответила да.

ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке

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сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия MEGOGO
Источник MEGOGO
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Комментарии 5
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avk2307
Коментатор не очень. Путевку на евро не подарил. Но старался.
Но то что коментатор Шахтера и журналистка , возникшая из ничего используют служебное положение, єто факт...
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+1
zwetkov
скучний коментатор, не його це - робити подiбнi витiвки. Вiтаю всiх з перемогою!
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0
romanchik.8409
Будьте добрее... Счастья молодым!
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0
inspekcha85
Оштрафовать чтоб не выпендривался на 50% з\п.Использовал  эфирное время  и пространство в сугубо шкурных целях.
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-1
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