ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
Произошло это перед началом матча Украина – Исландия
26 марта проходит финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024 года.
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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встречаются сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Перед началом поединка украинский комментатор Вадим Шевякин в прямом эфире предматчевой студии Украина – Исландия на MEGOGO сделал предложение своей девушке Марине Машкиной, которая ответила да.
ВИДЕО. Украинский комментатор в прямом эфире сделал предложение журналистке
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