26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Болельщики сборной Украины перед началом поединка развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите Защитников Азовстали).

Игроки сборной Украины недавно развернули такой же баннер.

ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders