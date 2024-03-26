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  4. ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 21:44 |
412
0

ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders

Поединок против Исландии начнется в 21:45

26 марта 2024, 21:44 |
412
0
ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Болельщики сборной Украины перед началом поединка развернули баннер Free Azovstal Defenders (Освободите Защитников Азовстали).

Игроки сборной Украины недавно развернули такой же баннер.

ФОТО. Фанаты сборной Украины развернули баннер Free Azovstal Defenders

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Источник Zorya Londonsk
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