Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
26 марта в 21:45 во Вроцлаве пройдет финал плей-офф квалификации ЧЕ-2024
26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.
На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
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Сборная Украины под руководством Сергея Реброва в полуфинале 21 марта совершила камбек и обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1). В другом полуфинале по пути B команда Исландии в Будапеште разгромила соперников из Израиля (4:1).
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией
Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Бражко, Судаков, Малиновский – Мудрик, Цыганков, Яремчук.
Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.
Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й. Гудмундссон, Торстейнссон, А. Гудмундссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А. Гудьонсен
Запас: Э. Олафссон, П. Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллумссон, Андерсон, Йоханнессон, Оскарссон, К. Хлинссон
Студия перед матчем
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разве что я бы оставил Довбика, а Яремчука опять выпустил на замену
Зіна і Довбик на заміну в другому таймі. Та Таловєров. Шапаренко теж можна на заміну.
Давай Малиновський, докажи, що ти не баласт в збірній. Бий по воротам при кожній нагоді, авось залетить.
Можемо тільки прокоментувати.
Як на мене окрім Матвієнко за минулі ігри всі заслуговують.
Ну подивимось..
І не важливо хто забьє чи зіграє краще з наших, головне щоб перемогли.
Всех в бой.
Пан или пропал.
Если после 1 тайма не поведем, будет очень нелегко...
Да поможет нам Бог 🙏