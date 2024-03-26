26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

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Сборная Украины под руководством Сергея Реброва в полуфинале 21 марта совершила камбек и обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1). В другом полуфинале по пути B команда Исландии в Будапеште разгромила соперников из Израиля (4:1).

Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Бражко, Судаков, Малиновский – Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й. Гудмундссон, Торстейнссон, А. Гудмундссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А. Гудьонсен

Запас: Э. Олафссон, П. Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллумссон, Андерсон, Йоханнессон, Оскарссон, К. Хлинссон

Студия перед матчем