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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 20:32 | Обновлено 26 марта 2024, 21:10
16327
62

Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией

26 марта в 21:45 во Вроцлаве пройдет финал плей-офф квалификации ЧЕ-2024

26 марта 2024, 20:32 | Обновлено 26 марта 2024, 21:10
16327
62
Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-оф отбора чемпионата Европы 2024.

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Украины под руководством Сергея Реброва в полуфинале 21 марта совершила камбек и обыграла команду Боснии и Герцеговины (2:1). В другом полуфинале по пути B команда Исландии в Будапеште разгромила соперников из Израиля (4:1).

Ребров назвал состав сборной Украины на решающий матч с Исландией

Украина: Лунин – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Бражко, Судаков, Малиновский – Мудрик, Цыганков, Яремчук.

Запас: Бущан, Трубин, Михайличенко, Таловеров, Сидорчук, Шапаренко, Довбик, Зинченко, Ванат, Бондарь, Зубков, Тымчик.

Исландия: Вальдимарссон, Тораринссон, Пальссон, Ингасон, Й. Гудмундссон, Торстейнссон, А. Гудмундссон, Харальдссон, Гретарссон, Траустасон, А. Гудьонсен

Запас: Э. Олафссон, П. Гуннарссон, Сампстед, Херманнссон, Эллертссон, Финнбогасон, Финнссон, В. Виллумссон, Андерсон, Йоханнессон, Оскарссон, К. Хлинссон

Студия перед матчем

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Евро-2024 Украина - Исландия стартовые составы
Источник Sport.ua
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Комментарии 62
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Pavel_i_CO
Заміни Зубкова та Зінченко логічні. Але треба було й Матвієнко прибрати, бо у нього вже не буває матчів без привозів. Сподіваємось, що сьогодні буде виключення 
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+8
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UN
Твой шанс, Малина!   Или прибей одноклубника.
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+8
ZANREGENT1993
Матвиенко? Он ещё и капитан...
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+7
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Gargantua
все замены логичны и обоснованы.
разве что я бы оставил Довбика, а Яремчука опять выпустил на замену
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+7
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anacreon
Ризикнув Циганковим. Ну, побачимо. Краще може було і на заміну. Але збірна і Євро важливіше клубної  кар'єри. Хоча Жироні не сподобається, якщо Циганков травмується.
Зіна і Довбик на заміну в другому таймі. Та Таловєров. Шапаренко теж можна на заміну.
Давай Малиновський, докажи, що ти не баласт в збірній. Бий по воротам при кожній нагоді, авось залетить.
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+6
avk2307
Склад визначив тренер. Він напевно знає хто кращий. Нам потрібно з цим погодитись .
Можемо тільки прокоментувати.
Як на мене окрім Матвієнко за минулі ігри  всі заслуговують.
Ну подивимось..
І не важливо хто забьє чи зіграє краще з наших, головне щоб перемогли.
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+5
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NoMad
Матвієнко це пздц
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+5
Показать Скрыть 9 ответов
Джокер
Успіху збірній!
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+5
APL
оскільки Циганков в старті то все ж таки я гадаю потрібно було випускати Довбика
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+4
Показать Скрыть 2 ответа
ZANREGENT1993
А почему капитан именно Матвиенко а не Малиновский или Цыганков?
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
NoMad
В першому матчi не було Циганкова зi зв'язки Жирони, з'явився Циганков прибрали Довбика. Дивна логiка
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+3
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Harun Bakircioğlu
Если все пойдет плохо, то Зинченко можно выпускать вместо Судакова, вместо Бражко Довбика и играть в 4 форварда - два напа, два вингера. А больше по сути вариантов усиления и нет.
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+2
fifa2020
Нарешті Малиновський в основі... ще би зіна на позиції мудрика і було би ідеально, но він пока не в формі)
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+2
VladislavP
Цікаво.
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+2
Jeka23
Як на мене, то це оптимальний склад прямо на зараз (тільки Яремчук/Довбик спірне питання). А Матвієнка зараз просто ніким замінити, у нас на цій позиції не дуже великий вибір зараз.
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+1
Harun Bakircioğlu
Килман Забарный вот бы норм была пара защитников
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+1
BATI-GOOOOOL
Вітаю братів грузинів   з історичним  досягненням вихід  нв Євро !!!
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0
Джей Гетсбі
Киньте хтось посилання на трансляцію будь ласка
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0
PUMA
Смотрю 2 выблядка( Остосити и Акакака), работают в поте лица  
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0
Sukiyaki
Заход с козырей. 
Всех в бой. 
Пан или пропал. 
Если после 1 тайма не поведем, будет очень нелегко... 
Да поможет нам Бог 🙏
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0
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