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Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 19:38 |
2556
0

Будет аншлаг? Известно, сколько фанатов посетят поединок Украина – Исландия

Игра начнется в 21:45

26 марта 2024, 19:38 |
2556
0
Будет аншлаг? Известно, сколько фанатов посетят поединок Украина – Исландия
УАФ

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Пресс-служба УАФ сообщает, что сегодня на трибунах стадиона во Вроцлаве ожидается около 34 тысяч болельщиков. 460 из них будут поддерживать национальную сборную Исландии.

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Источник Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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