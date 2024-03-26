Легендарный Ромарио отреагировал на сравнение с ним 17-летнего Эндрика

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио отреагировал на слова экс-полузащитника «Челси» Джо Коула, сравнившего его с 17-летним форвардом Эндриком, который ближайшим летом перейдет в мадридский «Реал».

«Ему еще многое нужно сделать для того, чтобы догнать меня. Пока слишком рано проводить сравнения, в особенности со мной. Но он хороший нападающий, от которого мы можем многого ожидать в будущем», — приводит слова Ромарио Mundo Deportivo.

Напомним, 23 марта сборная Бразилии обыграла национальную команду Англии со счётом 1:0. Эндрик забил единственный гол, ставший для юного нападающего дебютным за главную команду «селесао».