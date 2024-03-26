Моуриньо дважды предлагали возглавить сборную Португалии

Португалец Жозе Моуриньо рассказал о том, что ему дважды предлагали возглавить сборную родной страны.

«Мне дважды открывали дверь, чтобы стать тренером сборной Португалии. Первый раз, когда я был в «Реале», но Флорентино Перес сказал мне: «Нет шансов». Второй раз — в «Роме», откуда меня уволили через несколько месяцев… Но я не жалею об этом, потому что доволен причиной», — приводит слова Моуриньо журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

Последним клубом португальца была «Рома», которую он покинул в январе 2024 года. Португалец возглавлял итальянский клуб с 2021 года. В сезоне-2021/2022 «волки» выиграли Лигу конференций, а в следующем дошли до финала Лиги Европы. Под руководством Моуриньо «Рома» суммарно провела 96 матчей. В них римляне одержали 44 победы, 23 раза сыграли вничью и 29 встреч проиграли.

Ранее Моуриньо также тренировал «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реал», «Интер», «Порту», «Лейрию» и «Бенфику».