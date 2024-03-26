Известно, сколько Барселона намерена летом заработать на продаже игроков
Сумма кругленькая
Каталонская «Барселона» намерена летом продать нескольких игроков на общую сумму 200 млн евро.
Как сообщает Footmercato, «блау-гранас» раздумывают над предложением «Аль-Хиляля» о приобретении бразильского нападающего каталонского клуба Рафиньи. Саудовский клуб готов заплатить 100 млн за переход бразильского футболиста.
Кроме того, в списке игроков, с которыми «Барселона» намерена расстаться, значатся защитники Жюль Кунде и Андреас Кристенсен, а также полузащитник Ансу Фати, который выступает на правах аренды за английский «Брайтон».
Дополнительно «сине-гранатовые» рассчитывают на трансфер своего бывшего игрока, а ныне защитника «Ниццы» Жан-Клера Тодибо, поскольку в таком случае каталонцы получат 25% от цены трансфера.
Совокупная рыночная стоимость перечисленных игроков «Барселоны», по данным портала Transfermarkt, составляет 170 млн в евровалюте.
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