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  4. ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем против Исландии
Сборная УКРАИНЫ
26 марта 2024, 19:20 |
2058
0

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем против Исландии

Поединок начнется в 21:45

26 марта 2024, 19:20 |
2058
0
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем против Исландии
УАФ

26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась фотографиями раздевалки сборной Украины перед началом поединка. Напомним, что украинская команда сегодня сыграет в желтой форме.

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем против Исландии

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Источник Sport.ua
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