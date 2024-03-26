ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем против Исландии
Поединок начнется в 21:45
26 марта в 21:45 по киевскому времени состоится финальный матч плей-офф отбора чемпионата Европы 2024.
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На стадионе «Тарчински» в польском городе Вроцлав встретятся сборные Украины и Исландии. Победитель получит путевку на Евро-2024.
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола поделилась фотографиями раздевалки сборной Украины перед началом поединка. Напомним, что украинская команда сегодня сыграет в желтой форме.
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины перед матчем против Исландии
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