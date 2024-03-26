ВИДЕО. Роналду катается на новенькой Ferrari за 2,2 млн долларов

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду был замечен в Португалии за рулём нового автомобиля Ferrari — это Daytona SP3 стоимостью более 2,2 млн долларов. В общей сложности таких машин было выпущено 599 штук. Известно, что, помимо Криштиану, таким же автомобилем владеет пилот Ferrari в Формуле-1 Шарль Леклер.

Ferrari Daytona SP3 была представлена в 2021 году. Под капотом у спорткара 6,5-литровый двигатель V12 мощностью 840 лошадиных сил. Daytona SP3 разгоняется до 100 км/ч за 2,85 секунды, а её максимальная скорость превышает 340 км/ч. Этот автомобиль считается одним из самых быстрых в современной линейке Ferrari.

Отметим, что это уже по меньшей мере пятая Ferrari в коллекции Криштиану Роналду. Ему также принадлежат Ferrari F430, 599 GTO и F12 TDF, а в январе футболист похвастался новой Ferrari Purosangue.