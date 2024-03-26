Манчестер Юнайтед может остаться без еврокубков из-за нового правила УЕФА

Английский «Манчестер Юнайтед» может быть лишен права выступить в еврокубках в следующем сезоне.

Как информирует Sport.es, во всем виновато новое правило УЕФА, согласно которому клубы, принадлежащие одному владельцу, могут принимать участие в одном и том же турнире.

Отметим, что новым совладельцем «красных дьяволов» стал Джим Рэтклифф, у которого также пакет акций французской «Ниццы». На данный момент «МЮ» идет шестым в АПЛ, ведя борьбу за попадание в Лиге Европы, а «Ницца» занимает в Лиге 1 четвертую позицию, которая дает право стартовать в том же турнире.