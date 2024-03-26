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Англия
26 марта 2024, 16:56 |
925
1

Манчестер Юнайтед может остаться без еврокубков из-за нового правила УЕФА

У «красных дьяволов» и французской «Ниццы» теперь один совладелец

26 марта 2024, 16:56 |
925
1
Манчестер Юнайтед может остаться без еврокубков из-за нового правила УЕФА
Getty Images/Global Images Ukraine. Джим Рэтклифф

Английский «Манчестер Юнайтед» может быть лишен права выступить в еврокубках в следующем сезоне.

Как информирует Sport.es, во всем виновато новое правило УЕФА, согласно которому клубы, принадлежащие одному владельцу, могут принимать участие в одном и том же турнире.

Отметим, что новым совладельцем «красных дьяволов» стал Джим Рэтклифф, у которого также пакет акций французской «Ниццы». На данный момент «МЮ» идет шестым в АПЛ, ведя борьбу за попадание в Лиге Европы, а «Ницца» занимает в Лиге 1 четвертую позицию, которая дает право стартовать в том же турнире.

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Манчестер Юнайтед еврокубки по футболу Ницца Джим Рэтклифф УЕФА
Источник The Mirror
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nick07
враховуючи переплетіння структур та фінансових потоків то половина ТОП-клубів не допустять)))
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