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26 марта 2024, 16:31 | Обновлено 26 марта 2024, 17:56
1584
0

ВИДЕО. Гол Синчука и дубль Пономаренко обеспечили перевес Украины U-19

В финальную стадию ЧЕ-2024 U-19 выйдет победитель матча со Швейцарией

26 марта 2024, 16:31 | Обновлено 26 марта 2024, 17:56
1584
0
ВИДЕО. Гол Синчука и дубль Пономаренко обеспечили перевес Украины U-19

26 марта в 15:00 в Скопье в решающем матче 3-го тура элит-раунда отбора к Евро-2024 U-19 играют сборные Украины U-19 и Швейцарии U-19.

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Украина и Швейцария набрали по 6 очков. В финальную стадию ЧЕ-2024 U-19 выйдет победитель матча. Сине-желтых устроит даже ничья, поскольку команда Дмитрия Михайленко имеет разницу мячей лучше, чем у соперника.

Во втором тайме голы Геннадия Синчука и Матвея Пономаренко (дубль) дали перевес Украине U-19 над Швейцарией U-19 (3:0)

ГОЛ! 1:0. Геннадий Синчук, 63 мин.

ГОЛ! 2:0. Матвей Пономаренко, 68 мин.

ГОЛ! 3:0. Матвей Пономаренко, 77 мин.

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Источник Sport.ua
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