Известны клубы, готовые заплатить 90 млн евро за бомбардира Наполи

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, несмотря на упавшую результативность по сравнению с прошлым сезоном, интересен топ-клубам из других стран.

В частности, Football Italia, ссылаясь на Il Mattino, сообщает о том, что английские «Арсенал» и «Челси», а также французский ПСЖ готовы заплатить 90 млн евро за бомбардира, что заставит неаполитанцев расстаться со своим игроком.

Несмотря на то, что в контракте Осимхена прописана клаусула в 120-130 млн евро, президент клуба Аурелио Де Лаурентис может согласиться и на меньшую сумму, поскольку Виктор твердо намерен покинуть Неаполь – да и вообще ему надоела итальянская Серия А.

Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за «Наполи» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.