Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Известны клубы, готовые заплатить 90 млн евро за бомбардира Наполи
Италия
26 марта 2024, 16:23 |
781
1

Известны клубы, готовые заплатить 90 млн евро за бомбардира Наполи

Виктору Осимхену надоела итальянская Серия А

26 марта 2024, 16:23 |
781
1
Известны клубы, готовые заплатить 90 млн евро за бомбардира Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

Нигерийский форвард «Наполи» Виктор Осимхен, несмотря на упавшую результативность по сравнению с прошлым сезоном, интересен топ-клубам из других стран.

В частности, Football Italia, ссылаясь на Il Mattino, сообщает о том, что английские «Арсенал» и «Челси», а также французский ПСЖ готовы заплатить 90 млн евро за бомбардира, что заставит неаполитанцев расстаться со своим игроком.

Несмотря на то, что в контракте Осимхена прописана клаусула в 120-130 млн евро, президент клуба Аурелио Де Лаурентис может согласиться и на меньшую сумму, поскольку Виктор твердо намерен покинуть Неаполь – да и вообще ему надоела итальянская Серия А.

Отметим, что в нынешнем сезоне форвард провел за «Наполи» 24 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и отдал 4 голевые передачи.

По теме:
Михаил МУДРИК: «Исландцы сильнее боснийцев. Против них будет сложнее»
Мадридский Атлетико интересуется Эдерсоном, но не из Манчестер Сити
На Хави есть два претендента из АПЛ. Мудрик станет его подопечным?
Виктор Осимхен Наполи трансферы АПЛ трансферы трансферы Серии A Арсенал Лондон Челси ПСЖ трансферы Лиги 1
Источник Football-Italia
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИЛЕО. Рубчинский довел перевес Украины U-21 над Азербайджаном до разгрома
Футбол | 26 марта 2024, 15:23 0
ВИЛЕО. Рубчинский довел перевес Украины U-21 над Азербайджаном до разгрома
ВИЛЕО. Рубчинский довел перевес Украины U-21 над Азербайджаном до разгрома

Украинская молодежка забила третий мяч в Баку на 56-й минуте

Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Футбол | 26 марта 2024, 10:05 0
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро
Матч не только за престиж. Сколько получит Украина в случае выхода на Евро

УАФ нужны деньги из-за дефицита бюджета

САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
Футбол | 25.03.2024, 18:13
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Футбол | 25.03.2024, 20:09
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
Футбол | 26.03.2024, 13:19
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Нй й пішов нахер, принцеса!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 3
Футбол
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
25.03.2024, 19:52 3
Футбол
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
25.03.2024, 09:15 3
Футбол
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
25.03.2024, 21:15 14
Теннис
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
25.03.2024, 07:29 8
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем