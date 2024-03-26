Мадридский Атлетико интересуется Эдерсоном, но не из Манчестер Сити

Мадридский «Атлетико» хочет усилить свой состав Эдерсоном.

Правда, не вратарем «Манчестер Сити» и сборной Бразилии, а 24-летним полузащитником «Аталанты».

Ранее «матрасники» приобрели на перспективу 19-летнего Артура Вермерена, но наставник Диего Симеоне хочет иметь в своем распоряжении готового хавбека топ-уровня. Зимой в услугах Эдерсона, трансферная стоимость которого достигает отметки в 30 млн евро, были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».

Добавим, что в нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.