Мадридский Атлетико интересуется Эдерсоном, но не из Манчестер Сити
В нынешнем сезоне хавбек провел за «Аталанту» во всех турнирах 36 матчей
Мадридский «Атлетико» хочет усилить свой состав Эдерсоном.
Правда, не вратарем «Манчестер Сити» и сборной Бразилии, а 24-летним полузащитником «Аталанты».
Ранее «матрасники» приобрели на перспективу 19-летнего Артура Вермерена, но наставник Диего Симеоне хочет иметь в своем распоряжении готового хавбека топ-уровня. Зимой в услугах Эдерсона, трансферная стоимость которого достигает отметки в 30 млн евро, были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм».
Добавим, что в нынешнем сезоне Эдерсон провел за «Аталанту» во всех турнирах 36 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 1 голевую передачу.
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