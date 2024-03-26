Молодежные турниры26 марта 2024, 15:23 | Обновлено 26 марта 2024, 15:26
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ВИЛЕО. Рубчинский довел перевес Украины U-21 над Азербайджаном до разгрома
Украинская молодежка забила третий мяч в Баку на 56-й минуте
26 марта 2024, 15:23 | Обновлено 26 марта 2024, 15:26
729
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26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.
На 56-й минуте Валентин Рубчинский довел перевес украинской молодежки до разгромного (3:0).
ГОЛ! 3:0. Валентин Рубчинский, 56 мин.
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