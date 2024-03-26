ВИЛЕО. Рубчинский довел перевес Украины U-21 над Азербайджаном до разгрома

26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

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Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.

На 56-й минуте Валентин Рубчинский довел перевес украинской молодежки до разгромного (3:0).

ГОЛ! 3:0. Валентин Рубчинский, 56 мин.