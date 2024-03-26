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  4. Вест Хэм подписал контракт с сыном 3-кратного чемпиона мира по кикбоксингу
Англия
26 марта 2024, 15:30 |
139
0

Вест Хэм подписал контракт с сыном 3-кратного чемпиона мира по кикбоксингу

13-летний Дин Боньяски будет выступать за детскую команду U14

26 марта 2024, 15:30 |
139
0
Вест Хэм подписал контракт с сыном 3-кратного чемпиона мира по кикбоксингу
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский «Вест Хэм» подписал детский контракт с Дином Боньяски, сыном бывшего чемпиона мира по кикбоксингу Реми Боньяски. 13-летний Дин заключил двухлетний контракт и будет выступать за команду «Вест Хэма» возрастной категории U-14.

Реми Боньяски поделился гордостью за своего сына, опубликовав фотографию Дина, подписывающего контракт. «Горжусь своим сыном, игроком «Вест Хэма», — написал легендарный кикбоксер.

48-летний Боньяски сам занимался футболом в подростковом возрасте, но ушел из этого вида спорта после перелома ноги. Он перешел в кикбоксинг, где смог построить долгую и успешную карьеру. Нидерландец является трехкратным чемпионом К-1 в тяжелом весе, завоевав титул в 2003-м, 2004-м и 2008 годах. За карьеру одержал 78 побед, из них 40 нокаутом, и потерпел 20 поражений.

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Источник The Sun
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