Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№137 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика)

В матче первого раунда украинка сыграет против Франчески Джонс из Великобритании (№270 WTA). Встреча состоится 1-м запуском, время начала поединка – 18:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

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