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WTA
26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 14:57
53
0

Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси

26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 14:57
53
0
Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

26 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№137 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика)

В матче первого раунда украинка сыграет против Франчески Джонс из Великобритании (№270 WTA). Встреча состоится 1-м запуском, время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

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Франческа Джонс Юлия Стародубцева смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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