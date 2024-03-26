WTA26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 14:57
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Юлия Стародубцева – Франческа Джонс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси
26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 14:57
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26 марта украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№137 WTA) начнет выступления на турнире WTA 125 в Сан-Луис-Потоси (Мексика)
В матче первого раунда украинка сыграет против Франчески Джонс из Великобритании (№270 WTA). Встреча состоится 1-м запуском, время начала поединка – 18:00 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ранее теннисистки между собой не играли.
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