ВИДЕО. Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку

26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

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Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.

На 40-й минуте Олег Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку (2:0)

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 40 мин.