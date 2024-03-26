Молодежные турниры26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 15:28
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ВИДЕО. Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку
После первого тайма Украины U-21 ведет в игре с Азербайджаном U-21, 2:0
26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 15:28
465
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26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.
На 40-й минуте Олег Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку (2:0)
ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 40 мин.
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