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Молодежные турниры
26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 15:28
465
1

ВИДЕО. Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку

После первого тайма Украины U-21 ведет в игре с Азербайджаном U-21, 2:0

26 марта 2024, 14:55 | Обновлено 26 марта 2024, 15:28
465
1
ВИДЕО. Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку

26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.

На 40-й минуте Олег Очеретько удвоил перевес украинской молодежки в матче в Баку (2:0)

ГОЛ! 2:0. Олег Очеретько, 40 мин.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
молодец
мастерски распорядился, защитникам и вратарю позвонки накрутил по полной
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