Молодежные турниры26 марта 2024, 14:37 | Обновлено 26 марта 2024, 14:40
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ВИДЕО. Яцык открыл счет в матче Украины U-21 против Азербайджана U-21
Первый гол в матче квалификации Евро-2025 U-21 был забит на 25-й минуте
26 марта 2024, 14:37 | Обновлено 26 марта 2024, 14:40
699
0
26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.
Счет в матче квалификации был открыт на 25-й минуте. Александр Яцык забил гол, замкнув прострел с правого фланга (1:0).
ГОЛ! 1:0. Александр Яцык, 25 мин.
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