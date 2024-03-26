ВИДЕО. Яцык открыл счет в матче Украины U-21 против Азербайджана U-21

26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

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Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.

Счет в матче квалификации был открыт на 25-й минуте. Александр Яцык забил гол, замкнув прострел с правого фланга (1:0).

ГОЛ! 1:0. Александр Яцык, 25 мин.