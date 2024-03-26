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Молодежные турниры
26 марта 2024, 14:37 | Обновлено 26 марта 2024, 14:40
699
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ВИДЕО. Яцык открыл счет в матче Украины U-21 против Азербайджана U-21

Первый гол в матче квалификации Евро-2025 U-21 был забит на 25-й минуте

26 марта 2024, 14:37 | Обновлено 26 марта 2024, 14:40
699
0
ВИДЕО. Яцык открыл счет в матче Украины U-21 против Азербайджана U-21

26 марта в 14:00 молодежная сборная Украины U-21 проводит гостевой матч квалификации Евро-2025 U-21.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок против команды Азербайджана U-21 проходит в Баку на Азерсун Арене.

Счет в матче квалификации был открыт на 25-й минуте. Александр Яцык забил гол, замкнув прострел с правого фланга (1:0).

ГОЛ! 1:0. Александр Яцык, 25 мин.

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Источник Sport.ua
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