Испания26 марта 2024, 14:19 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с воспитанником Реала
Дани Парехо выступает за «желтую субмарину» с лета 2020 года
26 марта 2024, 14:19 |
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«Вильярреал» объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров — полузащитником Даниэлем Парехо.
34-летний хавбек, являющийся двукратным чемпионом мира в составах юношеской и молодежной сборных Испании, продлил сотрудничество с «желтой субмариной» еще на 2 года — до 30 июня 2026 года.
Парехо, прошедший учебу в академии мадридского «Реала», перешел в «Вильярреал» из «Валенсии» четыре года назад – летом 2020-го. С тех пор хавбек провел за команду 182 игры, забил 12 мячей и отдал 31 голевую передачу.
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