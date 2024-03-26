Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с воспитанником Реала
Испания
26 марта 2024, 14:19 |
77
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с воспитанником Реала

Дани Парехо выступает за «желтую субмарину» с лета 2020 года

26 марта 2024, 14:19 |
77
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с воспитанником Реала
ФК Вильярреал. Дани Парехо

«Вильярреал» объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров — полузащитником Даниэлем Парехо.

34-летний хавбек, являющийся двукратным чемпионом мира в составах юношеской и молодежной сборных Испании, продлил сотрудничество с «желтой субмариной» еще на 2 года — до 30 июня 2026 года.

Парехо, прошедший учебу в академии мадридского «Реала», перешел в «Вильярреал» из «Валенсии» четыре года назад – летом 2020-го. С тех пор хавбек провел за команду 182 игры, забил 12 мячей и отдал 31 голевую передачу.

По теме:
Источник: Яремчук хочет остаться в Валенсии, у клуба есть проблемы
ВИНИСИУС в слезах: «Не думал покинуть Испанию. Расисты не добьются своего»
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Даниэль Парехо Вильярреал продление контракта Ла Лига
Источник ФК Вильярреал
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией
Футбол | 26 марта 2024, 14:30 0
Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией
Схема в 2 форварда, Сикан v Ванат. Фанаты во Вроцлаве – об игре с Исландией

Сборная Украины будет иметь существенную поддержку в Польще

«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
Футбол | 26 марта 2024, 13:19 12
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания
«Мы солидарны с россиянами». Сборная Франции начнет матч с минуты молчания

Игра против Чили состоится 26 марта в 22:00

САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
Футбол | 25.03.2024, 18:13
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
САБО: «Зинченко ни в коем случае не нужно выпускать против Исландии»
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Футбол | 26.03.2024, 08:21
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Цыганков в заявке. Список Реброва на решающий матч Украины
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Теннис | 26.03.2024, 07:30
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
ВИДЕО. Пустые ворота, как он не забил? Дикий фейл украинского футболиста
24.03.2024, 17:55 7
Футбол
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
24.03.2024, 17:10
Бокс
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 24
Футбол
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
Назван лучший бразильский футболист в истории. Есть ли Неймар в топ-10?
25.03.2024, 07:29 8
Футбол
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
25.03.2024, 19:35 20
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
Сергей РЕБРОВ – о матче с Исландией, Цыганкове, Зинченко и войне
25.03.2024, 19:31 14
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
25.03.2024, 04:35 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем