ОФИЦИАЛЬНО. Вильярреал продлил контракт с воспитанником Реала

«Вильярреал» объявил о продлении контракта с одним из своих лидеров — полузащитником Даниэлем Парехо.

34-летний хавбек, являющийся двукратным чемпионом мира в составах юношеской и молодежной сборных Испании, продлил сотрудничество с «желтой субмариной» еще на 2 года — до 30 июня 2026 года.

Парехо, прошедший учебу в академии мадридского «Реала», перешел в «Вильярреал» из «Валенсии» четыре года назад – летом 2020-го. С тех пор хавбек провел за команду 182 игры, забил 12 мячей и отдал 31 голевую передачу.