Калинина / Ястремская – Мухаммад / Паркс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинки сыграют против американского тандема Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс. Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Батча Бухгольца после матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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