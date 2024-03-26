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  4. Калинина / Ястремская – Мухаммад / Паркс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 марта 2024, 13:24 |
227
0

Калинина / Ястремская – Мухаммад / Паркс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного разряда на турнире в Майами

26 марта 2024, 13:24 |
227
0
Калинина / Ястремская – Мухаммад / Паркс. ​Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

26 марта украинские теннисистки Ангелина Калинина и Даяна Ястремская продолжат выступления на турнире WTA 1000 в Майами в парном разряде.

В матче 1/4 финала украинки сыграют против американского тандема Эйжа Мухаммад / Алиша Паркс. Встреча состоится 2-м запуском на корте имени Батча Бухгольца после матча Се Шувэй / Элизе Мертенс – София Кенин / Бетани Маттек-Сэндс. Ориентировочное время начала поединка – 18:30 по Киеву.

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Эйжа Мухаммад Алиша Паркс WTA Майами Ангелина Калинина Даяна Ястремская смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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