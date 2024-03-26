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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 13:11 | Обновлено 26 марта 2024, 13:56
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0

Чемпион мира 2014 года назвал фаворита Евро-2024 и обосновал свой выбор

Филипп Лам – о предстоящей финальной части чемпионата континента

26 марта 2024, 13:11 | Обновлено 26 марта 2024, 13:56
770
0
Чемпион мира 2014 года назвал фаворита Евро-2024 и обосновал свой выбор
Getty Images/Global Images Ukraine. Филипп Лам

40-летний Филипп Лам, который в 2014 году в составе сборной Германии стал триумфатором чемпионата мира, высказал мнение о фаворите Евро-2024, которое, напомним, будет домашним для Бундестим.

«Кто главный фаворит? Франция. Все довольно просто: у них 40 очень талантливых игроков. Очень сбалансированный состав, в который можно легко вносить изменения, выпуская со скамейки игроков, которые спокойно могли бы выходить в старте. Но самое важное – действовать на поле как команда.

Главные европейские футбольные нации будут фаворитами. Но также я хочу увидеть команду-сюрприз: маленькую команду, которая пройдет далеко при поддержке болельщиков.

Но трофей возьмет футбольная страна, почти уверен. Фаворит, который побеждал в последние годы», – заявил Лам.

Напомним, сборная Франции на групповой стадии Евро-2024 выступит в квартете с командами Нидерландов и Австрии, а также Уэльса или Польши, которые сыграют в финале отбора.

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Филипп Лам Евро-2024
Источник L'Equipe
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