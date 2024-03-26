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Франция
26 марта 2024, 11:25 | Обновлено 26 марта 2024, 11:36
399
0

ПСЖ летом потеряет защитника

Уйдет из команды Левен Кюрзава

26 марта 2024, 11:25 | Обновлено 26 марта 2024, 11:36
399
0
ПСЖ летом потеряет защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Левен Кюрзава

Защитник французского клуба «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб.

Сообщается, что 31-летний француз уйдет из парижской команды летом в качестве свободного агента.

Кюрзава защищает цвета «ПСЖ» с 2015 года.

В текущем сезоне на счету Левена 1 игра за парижан.

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Источник Николо Скира
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