ПСЖ летом потеряет защитника

Защитник французского клуба «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб.

Сообщается, что 31-летний француз уйдет из парижской команды летом в качестве свободного агента.

Кюрзава защищает цвета «ПСЖ» с 2015 года.

В текущем сезоне на счету Левена 1 игра за парижан.