Франция26 марта 2024, 11:25 | Обновлено 26 марта 2024, 11:36
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ПСЖ летом потеряет защитника
Уйдет из команды Левен Кюрзава
26 марта 2024, 11:25 | Обновлено 26 марта 2024, 11:36
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Защитник французского клуба «ПСЖ» Левен Кюрзава покинет клуб.
Сообщается, что 31-летний француз уйдет из парижской команды летом в качестве свободного агента.
Кюрзава защищает цвета «ПСЖ» с 2015 года.
В текущем сезоне на счету Левена 1 игра за парижан.
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