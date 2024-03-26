Сборная Англии сыграет матч без фамилий на футболках. Интересная идея

Стало известно, что сборная Англии во втором тайме сегодняшнего контрольного матча против Бельгии выйдет на поле в футболках без фамилий.

Так Ассоциация футбола хочет привлечь внимание к деменции – приобретенному слабоумию из-за заболевания или повреждения головного мозга. В основном деменция наблюдается у людей старшего возраста.

Сборная хочет привлечь внимание к заболеванию, которое, согласно прогнозам, может поразить каждого третьего жителя Великобритании.

Матч начнется в 21:45 на Уэмбли.