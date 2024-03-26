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  4. Сборная Англии сыграет матч без фамилий на футболках. Интересная идея
Чемпионат Европы
26 марта 2024, 11:40 |
637
1

Сборная Англии сыграет матч без фамилий на футболках. Интересная идея

Хотят обратить внимание на заболевание мозга

26 марта 2024, 11:40 |
637
1
Сборная Англии сыграет матч без фамилий на футболках. Интересная идея
twitter.com/England

Стало известно, что сборная Англии во втором тайме сегодняшнего контрольного матча против Бельгии выйдет на поле в футболках без фамилий.

Так Ассоциация футбола хочет привлечь внимание к деменции – приобретенному слабоумию из-за заболевания или повреждения головного мозга. В основном деменция наблюдается у людей старшего возраста.

Сборная хочет привлечь внимание к заболеванию, которое, согласно прогнозам, может поразить каждого третьего жителя Великобритании.

Матч начнется в 21:45 на Уэмбли.

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Источник The Athletic
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Комментарии 1
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Keen Vision
20 років назад всі збірні так і грали - без прізвищ на футболках.
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