Чемпионат Европы26 марта 2024, 11:40 |
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Сборная Англии сыграет матч без фамилий на футболках. Интересная идея
Хотят обратить внимание на заболевание мозга
26 марта 2024, 11:40 |
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Стало известно, что сборная Англии во втором тайме сегодняшнего контрольного матча против Бельгии выйдет на поле в футболках без фамилий.
Так Ассоциация футбола хочет привлечь внимание к деменции – приобретенному слабоумию из-за заболевания или повреждения головного мозга. В основном деменция наблюдается у людей старшего возраста.
Сборная хочет привлечь внимание к заболеванию, которое, согласно прогнозам, может поразить каждого третьего жителя Великобритании.
Матч начнется в 21:45 на Уэмбли.
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20 років назад всі збірні так і грали - без прізвищ на футболках.
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