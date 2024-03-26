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  4. Источник: Яремчук хочет остаться в Валенсии, у клуба есть проблемы
Испания
26 марта 2024, 10:49 |
856
0

Источник: Яремчук хочет остаться в Валенсии, у клуба есть проблемы

В контракте нет опции выкупа

26 марта 2024, 10:49 |
856
0
Источник: Яремчук хочет остаться в Валенсии, у клуба есть проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

По информации испанского ресурса AS, в арендном контракте форварда «Валенсии» Романа Яремчука нет опции выкупа у «Брюгге», который владеет правами на футболиста.

Сообщается, что Роман хотел бы остаться в составе Летучих мышей после завершения сезона, однако клуб сейчас не готов планировать никаких трансферные вопросы.

Владелец клуба Питер Лим, которого не любят болельщики команды, планирует объявить трансферный бюджет только после завершения сезона, поэтому ситуацию с Яремчуком и другими арендованными клуб будет решать уже летом. Известно, что «Брюгге» не намерен просто так отдавать украинца, за которого в свое время заплатил «Бенфике» 17 миллионов евро.

28-летний нападающий в нынешнем сезоне забил три гола в чемпионате Испании и один мяч в Кубке.

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Валенсия Роман Яремчук Брюгге трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Испании по футболу Ла Лига
Источник AS
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