Российский футбольный союз пока что отказался от варианта с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Этот путь рассматривался, чтобы получить доступ к отбору ЧМ-2026.

Страну-террориста отстранили от матчей УЕФА, но в росии подозревают, что в случае перехода в Азию ФИФА их все равно не допустит к отбору.

«Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую – выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла».

«Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора», – сказал представитель РФС Максим Митрофанов в комментарии российским СМИ.

Российские сборные с 2022 года продолжают играть только контрольные матчи, а клубы отстранены от еврокубков.