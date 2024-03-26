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Лига чемпионов
26 марта 2024, 09:49 |
275
0

Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии

Агрессор ждет милости от УЕФА

26 марта 2024, 09:49 |
275
0
Россияне мечтают снова играть матчи УЕФА. Пока отказались от Азии
Getty Images/Global Images Ukraine

Российский футбольный союз пока что отказался от варианта с переходом в Азиатскую конфедерацию футбола. Этот путь рассматривался, чтобы получить доступ к отбору ЧМ-2026.

Страну-террориста отстранили от матчей УЕФА, но в росии подозревают, что в случае перехода в Азию ФИФА их все равно не допустит к отбору.

«Не факт, что нас бы приняли в Азии. Этот процесс обусловлен целым рядом процедур. Начиная одну процедуру по входу в Азию, нужно начать другую – выход из Европы. Но есть еще ФИФА, которая отстранение не отменяла».

«Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. На какой бы год я ни рассчитывал, нужно исходить от того, когда это решение примет УЕФА. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора», – сказал представитель РФС Максим Митрофанов в комментарии российским СМИ.

Российские сборные с 2022 года продолжают играть только контрольные матчи, а клубы отстранены от еврокубков.

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российско-украинская война УЕФА Азиатская конфедерация футбола ФИФА
Источник Sport.ua
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