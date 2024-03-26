Свентек назвала причину неудачи в игре с Алекcандровой в Майами
Лидер мирового тенниса выбыла из турнира
Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась впечатлениями от поражения от «нейтралки» Екатерины Александровой в четвертом круге турнира WTA 1000, который проходит в Майами (США).
«Конечно, я разочарована, потому что ожидала, что буду играть лучше в Майами. Но Екатерина провела потрясающий матч. Конечно, она была лучшим игроком в этой встрече. У меня не было времени просчитать ее подачу. Я немного напряглась, когда не смогла хорошо отреагировать на это», - призналась Свентек.
Напомним, ранее сообщалось, что стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Майами.
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