Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Свентек назвала причину неудачи в игре с Алекcандровой в Майами
WTA
26 марта 2024, 09:16 | Обновлено 26 марта 2024, 09:21
1430
3

Свентек назвала причину неудачи в игре с Алекcандровой в Майами

Лидер мирового тенниса выбыла из турнира

26 марта 2024, 09:16 | Обновлено 26 марта 2024, 09:21
1430
3
Свентек назвала причину неудачи в игре с Алекcандровой в Майами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек поделилась впечатлениями от поражения от «нейтралки» Екатерины Александровой в четвертом круге турнира WTA 1000, который проходит в Майами (США).

«Конечно, я разочарована, потому что ожидала, что буду играть лучше в Майами. Но Екатерина провела потрясающий матч. Конечно, она была лучшим игроком в этой встрече. У меня не было времени просчитать ее подачу. Я немного напряглась, когда не смогла хорошо отреагировать на это», - призналась Свентек.

Напомним, ранее сообщалось, что стали известны все участницы 1/4 финала супертурнира в Майами.

По теме:
Минус Калинина и Свентек. Известны четвертьфиналистки супертурнира в Майами
Ига Свёнтек – Екатерина Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Ига Свёнтек WTA Майами Екатерина Александрова
Источник WTA
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Азербайджан U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Футбол | 26 марта 2024, 09:04 2
Азербайджан U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025
Азербайджан U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч отбора Евро-2025

Украинская команда должна подтвердить свой статус фаворита игры

Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Футбол | 25 марта 2024, 19:35 20
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину
Зинченко может не сыграть с Исландией. Ребров назвал причину

Матч состоится 26 марта в 21:45

Источник: белоруски Соболенко и Азаренко не сыграют на Олимпиаде в Париже
Олимпийские игры | 25.03.2024, 13:15
Источник: белоруски Соболенко и Азаренко не сыграют на Олимпиаде в Париже
Источник: белоруски Соболенко и Азаренко не сыграют на Олимпиаде в Париже
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Теннис | 25.03.2024, 04:35
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Стали известны все участницы 1/8 финала крупного турнира в Майами
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Теннис | 25.03.2024, 21:15
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Калинина не сумела пробиться в четвертьфинал престижного турнира в Майами
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
T-800
Саккари может быть в топ-4, тоже ВТАрейс
Ответить
0
T-800
при случае победы Рыбакиной в турнире она будет в упор к Швёнтек (чемпионская гонка)
Ответить
0
T-800
даааа ... есть такие бомбардировщики на фоне которых и ты выглядишь тащилой .... неудобная она для Иги.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
Лунин не сыграет? Ребров высказался о смене кипера в матче против Исландии
25.03.2024, 20:09 17
Футбол
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
25.03.2024, 07:11 3
Футбол
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
Украина – Исландия. Прогноз и анонс на финал плей-офф Евро-2024
26.03.2024, 07:40 37
Футбол
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 24
Футбол
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
Случались и более странные вещи. Фьюри подобрали неожиданного соперника
24.03.2024, 17:10
Бокс
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
Еще одна сенсация. Калинина и Ястремская выбили четвертых сеяных в Майами
26.03.2024, 00:59 9
Теннис
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
ВИДЕО. Соболенко послала судью н***й во время матча с Калининой в Майами
24.03.2024, 11:21 40
Теннис
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
Яремчук назвал двух игроков, которых не будет хватать в матче с Исландией
25.03.2024, 19:52 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем