Чемпионат Европы26 марта 2024, 08:34 | Обновлено 26 марта 2024, 08:35
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Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
Вечером 26 марта во Вроцлаве проходит матч квалификации Евро-2024
26 марта 2024, 08:34 | Обновлено 26 марта 2024, 08:35
378
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26 марта в 21:45 в польском Вроцлаве проходит матч плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Исландии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.
Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
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