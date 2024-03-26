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Чемпионат Европы
26 марта 2024, 08:34 | Обновлено 26 марта 2024, 08:35
378
0

Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

Вечером 26 марта во Вроцлаве проходит матч квалификации Евро-2024

26 марта 2024, 08:34 | Обновлено 26 марта 2024, 08:35
378
0
Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE
УАФ. Сергей Ребров

26 марта в 21:45 в польском Вроцлаве проходит матч плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE

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Сергей Ребров сборная Украины по футболу пресс-конференция Евро-2024 смотреть онлайн сборная Исландии по футболу Украина - Исландия
Источник Sport.ua
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