26 марта в 21:45 в польском Вроцлаве проходит матч плей-офф квалификации Евро-2024 между национальными командами Украины и Исландии.

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Смотрите в 23:55 послематчевую пресс-конференцию коуча сине-желтых Сергея Реброва.

Украина – Исландия. Пресс-конференция Реброва. Смотреть онлайн. LIVE