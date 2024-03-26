Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
Другие новости
26 марта 2024, 08:03 |
32
0

ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта

Важные события во всех видах спорта

26 марта 2024, 08:03 |
32
0
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
УАФ

Во вторник, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Таджикистан – Саудовская Аравия

Favbet 4.16 – 3.40 – 1.94

19:00 Литва – Гибралтар

Favbet 1.27 – 5.50 – 14.00

19:00 Грузия – Греция

Favbet 3.51 – 2.94 – 2.37

21:45 Украина – Исландия

Favbet 1.53 – 4.15 – 6.50

21:45 Уэльс – Польша

Favbet 2.65 – 3.22 – 3.06

По теме:
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 марта
прогнозы букмекеров FavBet главные матчи дня Фаворит дня Ставка от Фавбет
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Футбол | 25 марта 2024, 07:11 3
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека
Моуриньо назвал самого ненавистного ему человека

Португальский специалист вспомнил работу в римской «Роме»

Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Футбол | 25 марта 2024, 09:15 3
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом
Заложники неписанных правил. Эвертон может вылететь из АПЛ задним числом

Даже если «ириски» решат задачу по спортивному принципу, они могут проиграть «кабинетные битвы»

Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Футбол | 26.03.2024, 00:15
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Позорные цифры? В Испании рассекретили зарплату Лунина в Реале
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Футбол | 25.03.2024, 07:21
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Анчелотти провел разговор с руководством Реала о Лунине. Что сказал Карло?
Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Футбол | 25.03.2024, 23:48
Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Ротань назвал причину поражения олимпийской сборной Украины от Японии U-23
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
Украинский футболист, игравший в УПЛ, перешел в российский клуб
25.03.2024, 06:26 23
Футбол
Свентек сделала неожиданное признание после победы над Носковой в Майами
Свентек сделала неожиданное признание после победы над Носковой в Майами
25.03.2024, 09:09
Теннис
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
Капитан Исландии выделил двух футболистов сборной Украины накануне топ-игры
24.03.2024, 19:36 2
Футбол
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
Первый блин комом. Олимпийская сборная Украины дебютировала с поражения
25.03.2024, 14:14 29
Футбол
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
Суперкомпьютер назвал наиболее вероятный исход матча Украина – Исландия
24.03.2024, 23:20 3
Футбол
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
ВИДЕО. Игрок Динамо забил гол в дебютном матче за экзотическую сборную
25.03.2024, 07:11
Футбол
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
Калинина и Ястремская сенсационно выбили американок на топ-турнире в Майами
25.03.2024, 00:20 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем