ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта

Во вторник, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

17:00 Таджикистан – Саудовская Аравия

4.16 – 3.40 – 1.94

19:00 Литва – Гибралтар

1.27 – 5.50 – 14.00

19:00 Грузия – Греция

3.51 – 2.94 – 2.37

21:45 Украина – Исландия

1.53 – 4.15 – 6.50

21:45 Уэльс – Польша

2.65 – 3.22 – 3.06