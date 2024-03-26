Другие новости26 марта 2024, 07:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
26 марта 2024, 07:57 |
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Во вторник, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Украина – Исландия
21:45 Уэльс – Польша
КИБЕРСПОРТ (LOL)
12:00 LGD Gaming – Royal Never Give Up
19:00 SuperMassive – Boostgate
00:00 Movistar R7 – Isurus Gaming
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