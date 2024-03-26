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26 марта 2024, 07:57 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

26 марта 2024, 07:57 |
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 марта
УАФ

Во вторник, 26 марта, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Украина – Исландия

Ggbet 1.53 – 4.15 – 6.50

21:45 Уэльс – Польша

Ggbet 2.65 – 3.22 – 3.06

КИБЕРСПОРТ (LOL)

12:00 LGD Gaming – Royal Never Give Up

Ggbet 2.71 – 1.49

19:00 SuperMassive – Boostgate

Ggbet 1.55 – 2.40

00:00 Movistar R7 – Isurus Gaming

Ggbet 1.05 – 8.80

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Источник Sport.ua
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