Ушли в зону вылета. Клуб АПЛ будет судиться с лигой

Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о том, что подает апелляцию на решение чемпионата снять четыре очка за финансовые нарушения.

Это решение отправило команду в зону вылета.

«Ноттингем Форест» признает свои финансовые нарушения, но считает наказание чрезмерным, поэтому готов судиться за очки. Ранее такая апелляция помогла «Эвертону» сократить наказание с 10 до 6 очков.

Любопытно, что АПЛ уже начала рассматривать вторые дела о финансовых нарушениях против этих клубов, что может снова привести к снятию очков.

«Ноттингем Форест» с 21 очком идет 18-м, а у «Эвертона» 25 пунктов и 16-е место.