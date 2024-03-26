Ушли в зону вылета. Клуб АПЛ будет судиться с лигой
Ноттингем Форест подает апелляцию
Клуб АПЛ «Ноттингем Форест» официально сообщил о том, что подает апелляцию на решение чемпионата снять четыре очка за финансовые нарушения.
Это решение отправило команду в зону вылета.
«Ноттингем Форест» признает свои финансовые нарушения, но считает наказание чрезмерным, поэтому готов судиться за очки. Ранее такая апелляция помогла «Эвертону» сократить наказание с 10 до 6 очков.
Любопытно, что АПЛ уже начала рассматривать вторые дела о финансовых нарушениях против этих клубов, что может снова привести к снятию очков.
«Ноттингем Форест» с 21 очком идет 18-м, а у «Эвертона» 25 пунктов и 16-е место.
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