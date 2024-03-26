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Италия
26 марта 2024, 05:20 | Обновлено 26 марта 2024, 05:47
495
0

Легендарный мексиканский голкипер покинет Салернитану

Гильермо Очоа получит статус свободного агента

26 марта 2024, 05:20 | Обновлено 26 марта 2024, 05:47
495
0
Легендарный мексиканский голкипер покинет Салернитану
Твіттер Фабрицио Романо. Гильермо Очоа

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, легендарный голкипер сборной Мексики покинет итальянскую «Салернитану», в которую он перешел в конце декабря 2022 года. Подписанное соглашение на полгода было в итоге продлено еще на год.

Теперь итальянский клуб уже подписал все необходимые документы, чтобы дать возможность Очоа уйти свободным агентом по окончании сезона.

Гильермо Очоа известен тем, что сыграл на пяти чемпионатах мира. По состоянию на данный момент «Салернитана» пернебывает на последнем, двадцатом месте Серии A.

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трансферы Гильермо Очоа трансферы Серии A Салернитана
Источник Фабрицио Романо
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