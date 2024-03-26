Константин ЯРОШЕНКО: «Исландцы не считают Украину явным фаворитом»

Бывший футболист «Шахтера», «Металлиста» и ряда других украинских клубов Константин Ярошенко, который сейчас выступает за исландский «Троютюр», рассказал, как в Исландии относятся к сегодняшнему матчу местной команды против сборной Украины за выход на чемпионат Европы.

«Они об УПЛ особо ничего не знают, «Шахтер» – еще да, иногда «Динамо». Если я спрошу у них футболистов этих клубов – они мне почти никого не назовут. Могли Мудрика тогда назвать, когда он зажигал в Лиге чемпионов и затем в «Челси» перешел, а сейчас спрашивают «Кто там играет в «Шахтере»? Кого ты можешь выделить? Расскажи.

Здесь, пожалуй, только АПЛ идеально знают. У нас даже был случай, что во время командной вечеринки одновременно шел матч «Интер» – «Милан» и что-то с нетоповыми командами Англии, то приоритет отдавался без сомнений другим.

Мне сразу же написали, что будет «Fight» Украина – – Исландия. Я отвечаю – да-да! Они верят в свою сборную и не считают Украину прямо очевидным фаворитом. Я не знаю, просто даже как-то не боятся. Но, конечно, проявляют уважение.

В Боснии чувствовалось, что они боялись, а исландцы полностью уверены в себе. Но, думаю, перед матчем будет много предложений поспорить на что-нибудь, дискуссий. Командного просмотра матча у нас, скорее всего, не будет. Здесь это не столь популярно. После тренировок все едут домой или по делам, здесь конфиденциальность преобладает коллективизм. У нас в Украине за сборную все переживают, здесь такого нет, или они это не показывают. Нет какой-то страсти, – рассказал Ярошенко.