Форвард сборной Бразилии получил 2-летнюю дисквалификацию

Именитый форвард «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза (Габигол) был дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Габигол попытался обмануть офицеров допинг-контроля во время допинг-теста. Каким именно образом он пытался из обмануть, не известно.

Дисквалификация 27-летнего Габигола вступит в силу 1 апреля текущего года. Сам бразилец намерен подавать апелляцию.

Габигол ранее выступал за «Сантос», «Интер» и «Бенфику». На его счету 5 голов в 18 матчах за сборную Бразилии.