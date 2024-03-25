Форвард сборной Бразилии получил 2-летнюю дисквалификацию
Габриэл Барбоза попытался обмануть офицеров допинг-контроля
Именитый форвард «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза (Габигол) был дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, Габигол попытался обмануть офицеров допинг-контроля во время допинг-теста. Каким именно образом он пытался из обмануть, не известно.
Дисквалификация 27-летнего Габигола вступит в силу 1 апреля текущего года. Сам бразилец намерен подавать апелляцию.
Габигол ранее выступал за «Сантос», «Интер» и «Бенфику». На его счету 5 голов в 18 матчах за сборную Бразилии.
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