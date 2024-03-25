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  4. Форвард сборной Бразилии получил 2-летнюю дисквалификацию
Бразилия
25 марта 2024, 22:37 |
965
0

Форвард сборной Бразилии получил 2-летнюю дисквалификацию

Габриэл Барбоза попытался обмануть офицеров допинг-контроля

25 марта 2024, 22:37 |
965
0
Форвард сборной Бразилии получил 2-летнюю дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Габриэл Барбоза

Именитый форвард «Фламенго» и сборной Бразилии Габриэл Барбоза (Габигол) был дисквалифицирован на два года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, Габигол попытался обмануть офицеров допинг-контроля во время допинг-теста. Каким именно образом он пытался из обмануть, не известно.

Дисквалификация 27-летнего Габигола вступит в силу 1 апреля текущего года. Сам бразилец намерен подавать апелляцию.

Габигол ранее выступал за «Сантос», «Интер» и «Бенфику». На его счету 5 голов в 18 матчах за сборную Бразилии.

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Габриэл Барбоза Фламенго сборная Бразилии по футболу допинг дисквалификация
Источник Фабрицио Романо
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