МАТТЕУС: «Возвращение Нагельсманна в Баварию было бы чем-то особенным»

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал возможное возвращение в команду нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна:

«Я мог представить, что для Юлиана будет большим вызовом сформировать новую эру с национальной командой, но я предполагаю, что в его возрасте он хочет работать каждый день, и думаю, что он имеет предложения от клубов, которые интересуют его.

Я не знаю, занимает ли он первое место в списке «Баварии», но возвращение в Мюнхен было бы чем-то очень особенным. Я считал, что было ошибкой уволить его. Как по мне, Нагельсманн подходил «Баварии». Но будет ли он ее тренером снова, хоть и при других обстоятельствах, зависит от него».

Нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб в конце сезона. Нагельсманн был уволен из «Баварии» весной прошлого года.