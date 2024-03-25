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  4. МАТТЕУС: «Возвращение Нагельсманна в Баварию было бы чем-то особенным»
Германия
25 марта 2024, 22:08 |
406
0

МАТТЕУС: «Возвращение Нагельсманна в Баварию было бы чем-то особенным»

Легенда «Баварии» – о тренере сборной Германии

25 марта 2024, 22:08 |
406
0
МАТТЕУС: «Возвращение Нагельсманна в Баварию было бы чем-то особенным»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лотар Маттеус

Легенда «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал возможное возвращение в команду нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна:

«Я мог представить, что для Юлиана будет большим вызовом сформировать новую эру с национальной командой, но я предполагаю, что в его возрасте он хочет работать каждый день, и думаю, что он имеет предложения от клубов, которые интересуют его.

Я не знаю, занимает ли он первое место в списке «Баварии», но возвращение в Мюнхен было бы чем-то очень особенным. Я считал, что было ошибкой уволить его. Как по мне, Нагельсманн подходил «Баварии». Но будет ли он ее тренером снова, хоть и при других обстоятельствах, зависит от него».

Нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб в конце сезона. Нагельсманн был уволен из «Баварии» весной прошлого года.

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Бавария Лотар Маттеус Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Томас Тухель
Источник Sky Germany
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