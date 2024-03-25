МАТТЕУС: «Возвращение Нагельсманна в Баварию было бы чем-то особенным»
Легенда «Баварии» – о тренере сборной Германии
Легенда «Баварии» Лотар Маттеус прокомментировал возможное возвращение в команду нынешнего тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна:
«Я мог представить, что для Юлиана будет большим вызовом сформировать новую эру с национальной командой, но я предполагаю, что в его возрасте он хочет работать каждый день, и думаю, что он имеет предложения от клубов, которые интересуют его.
Я не знаю, занимает ли он первое место в списке «Баварии», но возвращение в Мюнхен было бы чем-то очень особенным. Я считал, что было ошибкой уволить его. Как по мне, Нагельсманн подходил «Баварии». Но будет ли он ее тренером снова, хоть и при других обстоятельствах, зависит от него».
Нынешний тренер «Баварии» Томас Тухель покинет клуб в конце сезона. Нагельсманн был уволен из «Баварии» весной прошлого года.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр не теряет чувства юмора ни на минуту
Артур Мурза уже успел дебютировать за клуб «Муром»