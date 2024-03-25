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  4. Маркевич рассказал, почему не состоялся дебют Ариэльсона
Украина. Первая лига
25 марта 2024, 21:19 |
260
0

Маркевич рассказал, почему не состоялся дебют Ариэльсона

Футболист пока не готов на 100 процентов

25 марта 2024, 21:19 |
260
0
Маркевич рассказал, почему не состоялся дебют Ариэльсона
ФК Карпаты. Ариэльсон

Главный тренер «Карпат» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua прокомментировал, почему в календарном матче перволигового первенства Украины с «Полтавой» не сыграл новичок «зелено-белых» Ариэльсон из Бразилии:

– Ариэльсон не готовился с «Карпатами» к весенней части сезона и тех нескольких тренировок и участия в одном спарринге в середине марта было недостаточно, чтобы подтянуть его кондиции до необходимых. Тем не менее, я рассчитывал, что он выйдет на замену во втором тайме. Однако от этого замысла пришлось отказаться из-за удаления центрального защитника Богдана Векляка почти сразу после перерыва.

Как бывает в таких случаях мы заменили нападающего Игоря Невеса на стоппера Александра Мизюка, чтобы не нарушать структуру игры в обороне. В дальнейшем пытались действовать на сохранение победного счета и до появления на поле Ариэльсона дело не дошло.

Его дебют в «Карпатах» состоится в календарном поединке второго тура – с «Викторией». Тем более, что его соотечественник Игорь Невес в матче с «Полтавой» неизвестно за что был наказан предупреждением и не сможет нам помочь 29 марта из-за дисквалификации.

Сейчас «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 48 очков.

Ранее стало известно, что Маркевич летом планирует усилить «Карпаты» экс-игроком «Шахтера» и «Днепра-1».

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Ариэльсон Мирон Маркевич Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд
Источник Sport.ua
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