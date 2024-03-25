Защитник Шахтера Новатус Мироши забил гол за сборную Танзании

Защитник «Шахтера» Новатус Мироши отличился забитым голом в товарищеском матче за сборную Танзании.

Сборная Танзании в товарищеском матче в Баку победила команду Монголии (3:0). Мироши забил на 76-й минуте и установил окончательный счет в спарринге.

Матч входит в серию турниров 2024 FIFA Series, в которой проводятся товарищеские матчи между национальными сборными из различных континентальных конфедераций.

Ранее, 22 марта, сборная Танзании проиграла команде Болгарии (0:1). Мироши в обоих матчах отыграл все 90 минут.

Товарищеский матч

25 марта, Баку (Азербайджан)

Танзания – Монголия – 3:0

Голы: Келвин Джон, 49, Абдул Сопу, 62, Новатус Мироши, 76